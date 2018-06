Jadran Šetlík má portrétovat Putina

Přibližně před rokem se z českého světa showbyznysu potichu vytratil. A teprve před pár dny vyšlo najevo kam. Odjel do Ruska, kde žije už celý rok a portrétuje místní celebrity. A také se tam oženil.

Po mnohaleté známosti si vzal za ženu svoji spolupracovnici Gábinu. Za svědky jim šli první český kosmonaut Vladimír Remek s manželkou Janou a svatební obřad se uskutečnil na velvyslanectví v Moskvě. Jen pár metrů od ložnice novomanželů. Jadran s Gábinou totiž po celý první rok svého pobytu v Rusku byli hosty českého velvyslance a také u něj bydleli.

Teď už žijí ve svém bytě, ale moc si ho neužijí. Pohybují se totiž po celém Rusku a často jezdí i do Prahy a dalších míst Evropy, protože pracují na několika projektech. Jedním z nich je putovní výstava Dvě země v portrétech, jejíž součástí bude soubor fotografií ruských a českých osobností. Druhým jsou Tváře Evropské unie.

Všechno ale začalo už v Česku v Šetlíkově karlovarském ateliéru. Tam fotograf portrétoval řadu významných ruských osobností včetně primabaleríny Natálie Besmertnové, populárního ruského zpěváka Josifa Kobzona a choreografa světového věhlasu Jurije Grigaroviče. A všichni mu říkali, že to, co dělá, by mělo v Rusku velký úspěch.

"Nějakou dobu jsem ty výzvy přecházel, ale pak jsem se seznámil s ruským konzulem v Brně, Denisem Griščenkem, a to byl ten rozhodující impulz," vzpomíná Šetlík. Přestěhoval se a díky dobrým kontaktům se mu otevřely takřka všechny dveře. Dnes má už padesát portrétů významných ruských osobností a také reportážní fotografie Putina z jeho pobytu na dače.

A před sebou zajímavé vyhlídky. Putin ho totiž oslovil, aby ho portrétoval se psem. Dalším vysokým politikem, se kterým se má za pár dní setkat, je prezident Kazachstánu. Ten bude první tváří z cyklu Osobnosti střední Asie.

Ruština ho už netrápí

"V Rusku byly vždycky portréty žádané. Dříve je dělali malíři, ale doba se změnila, nikdo nemá čas pózovat dlouhé hodiny, a tak je nahradili fotografové," vysvětluje si Šetlík svůj úspěch na ruském trhu.

Do Ruska jel se školní znalostí ruštiny, ale protože je na jazyky talentovaný, brzy se mohl pustit i do interview pro nejsledovanější ruský televizní kanál Rossija, které bylo odvysíláno v přímém přenosu. Poskytl ho u příležitosti své vernisáže v moskevské Nové manéži, kde představil pětačtyřicet velkoplošných fotografických obrazů (130 cm x 200 cm) z cyklu Lica Rossiji.

Byli na nich významné osobnosti Ruska z oblasti kultury, vědy, politiky, sportu i financí. Šetlík tímto způsobem prezentoval svou roční práci. Pomocnicí mu byla manželka Gábina, která je vizážistkou a stylistkou a pak samotní Rusové. "Byli ohromně vstřícní. Myslím si, že si toho váží víc, než třeba Češi. Ten projekt je tady rozhodně vnímán velmi pozitivně."

O životě v Rusku říká: "Dá se tu žít skvěle. Ale to je jenom jedna tvář téhle země, kterou díky své práci poznávám víc. Určitě ale má i tu druhou, jako každá jiná."