Bissetová se nikdy nevdala, protože by nesnesla manželovy zlozvyky

Manželství vyžaduje řadu kompromisů a ty prostě Bissetová nikdy dělat nechtěla. Měla řadu dlouholetých vztahů, ale většinou po sedmi letech přišel rozchod, protože partnera poznala až příliš dobře i se všemi jeho špatnými návyky.

"Byla jsem třikrát v sedmiletém vztahu a jednou ve čtrnáctiletém. Někdy získáte až příliš informací, když trávíte s lidmi čas. Začnete vidět zlozvyky," řekla Bissetová listu The Independent.

"Začnete je objevovat a pak se musíte vdát za ty zlozvyky a já si nejsem jistá, že bych se s tím uměla vyrovnat," dodala.

Mezi jejími partnery byli třeba baleťák Alexander Godunov nebo herci Vincent Pérez a Michael Sarrazin. Na všechny ráda vzpomíná. "Nikdy jsem neměla špatný vztah," říká Bissetová, která právě dokončila snímek Welcome to New York, kde hraje manželku Dominiqua Strauss-Kahna, proslulého sexuálním skandálem. Toho hraje Gérard Depardieu.

Bissetová je ve filmu nakrátko a je sotva poznat. Ve skutečnosti ale vypadá stále skvěle, ačkoli se prý nesvěřuje do rukou plastických chirurgů. "Nemyslím si, že po plastikách vypadáte mladší. Vypadáte jinak," říká herečka.