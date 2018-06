Inspirace pro Miss mokré tričko Bissetová slaví 70. narozeniny

Rodačku z anglického Weybridge naučila její matka advokátka, která uprchla z Paříže s britským vojenským transportem během druhé světové války, plynně francouzsky a Jacqueline navštěvovala v Londýně francouzské lyceum a hodiny baletu.



První role dostala hlavně pro svůj půvab. Předvedla jej v roce 1967 v romantické komedii Dva na cestě s Audrey Hepburnovou a Albertem Finneyem, následovala Miss Goodthighs v hvězdami nabité parodii Casino Royale v témže roce.

Proslavila se po boku Franka Sinatry ve filmu Detektiv z roku 1968 a další hvězdné tituly z její filmografie jsou Letiště, Americká noc, Muž z Acapulca či Soudce a jeho kat.



Ve známé detektivce Vražda v Orient expresu z roku 1974 hrála hraběnku Adrenyiovou, stejně jako hlavní roli v jiném krimi příběhu Paní z neděle Luigiho Comenciniho.

Soutěž Miss mokré tričko přinesla světu její potápějící se dívka Gail, erotický symbol z kasovního trháku Hlubina z roku 1977, kde pod vodou plavala pouze v tričku: "Čtyři roky nikdo nemluvil o ničem jiném než o mých prsou."

Jacqueline Bissetová ve filmu Hlubina (1977)

Nominaci na Zlatý glóbus jí vyneslo drama Bohaté a slavné George Cukora z roku 1981. A nominaci na Césara zase role v psychologickém dramatu Slavnost Clauda Chabrola.



Bissetová léta žila v USA, kde se zařadila mezi úspěšné evropské herce. Podle ní je Hollywood "těžké místo", kam člověk jen obtížně proniká.

"Pokud jdete do Hollywoodu, musíte si vypěstovat něco jako duševní svaly, protože to, co se tam děje, není osobní," vysvětlila v tisku.

Jacqueline Bissetová v 60. letech Jacqueline Bissetová v 70. letech

Nikdy se nevdala a nemá děti. Je kmotrou herečky Angeliny Jolie. Stále natáčí a účastní se různých festivalů a předávání cen. V současné době žije v Anglii.

V Česku pracovala Bissetová již v roce 1993 a po 11 letech se sem vrátila na karlovarský filmový festival a točila tu film Umění milovat s režisérem Johnem Irvinem. A v duchu tohoto titulu se nese i její recept na nevadnoucí vzhled: "Láska s mladým mužem je tím nejlepším elixírem mládí."