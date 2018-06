Jsem ve věku, kdy už po mně erotické scény nechtějí, říká Bissetová

„Měli jsme ve filmu Welcome to New York s Gérardem Depardieu na konci milostnou scénu, kde jsme byli oba v posteli. Nespali jsme spolu, ale bylo to velmi něžné. Myslím, že jsem dosáhla věku, kdy po mně už nechtějí natáčení postelových scén, a to je docela úleva,“ řekla Bissetová pro list Daily Mail.

Herečka ve zmíněném snímku inspirovaném sexuálním skandálem bývalého šéfa MFF Dominika Strausse-Kahna hraje manželku hlavního hrdiny. Část filmu zobrazuje erotické hrátky finančníka a Bissetová je přitom snad jediná žena, která se s hlavním hrdinou ve filmu nevyspala.

„Vypadá to, že se současné herečky za svá těla nestydí. Sexuální scény se zdají tak reálné. Ženy bývaly vždy dole. Nyní jsou ženy nahoře. Zajímavé, že?“ prohlásila herečka, která se proslavila filmy jako Dva na cestě, Letiště nebo Americká noc.

V kasovém trháku Hlubina ukázala svoji skvělou postavu, když pod vodou plavala pouze v tričku. Tento její kousek údajně rozpoutal celosvětové šílenství v podobě soutěží „Miss mokré tričko“. Sama herečka ale prý tuto scénu nesnášela, protože se cítila filmaři podvedena.