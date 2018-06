Jacksonův úmrtní list je na webu, příčinou smrti bylo prý zabití

Příčinou smrti zpěváka Michaela Jacksona je zabití. Stojí to v úmrtním listu, který zveřejnil britský deník News of the World. Loňskou červnovou smrt Krále popu podle dokumentu zavinila akutní otrava propofolem. Propofol je anestetikum, které se užívá nitrožilně.