Jacksonův producent Jones obdivoval dekolty českých krásek

Na přehlídku dorazil s Helenou Houdovou, která tady přebírala šek na 250 tisíc korun pro Slunečnici a Sunflower Children. Ten věnovala spolu se zástupcem města Karlovy Vary autorka modelů, módní návrhářka Beata Rajská. Houdová navíc dostala do dražby cenný diamantový šperk od majitele klenotnictví, který zapůjčil šperky na přehlídku také modelkám.

Hvězdami večera, který na kolonádě moderovala Lucie Koňaříková Salamé, byly Andrea Verešová, Zuzana Jandová, Markéta Divišová, Jana Doleželová či Diana Kobzanová. Ta přijela do Varů jen na otočku

rovnou po odmoderování svého pořadu v rádiu. Hned po přehlídce zase odjížděla zpátky do Prahy. Nepřehlédnutelné byly v odhalených šatech její odřeniny na rukou.

"Jezdila jsem na motokárách v Sosnové na okruhu, moderovala jsem tam jednu akci. Opřela jsem se o žhavý motor a bylo to. A taky mi jeden pán najel motokárou do nohy, mám modrý kotník, to ale asi

nebude vidět. S rukou jsem dokonce byla v nemocnici, protože mi to hnisalo. Já se asi jednou polámu," říká s úsměvem Kobzanová.

Do Varů i zpět ji doprovodil obrazně řečeno Michael Jackson. Od té doby, co umřel, ho totiž poslouchá v autě víc než kdy předtím. "Jeho hudba se mi vždycky líbila, byl rozhodně ikona. Lidi se ale rodí a umírají, a jestli mám být upřímná, podle toho, co jsem četla v posledních letech o jeho zdravotních problémech, čekala jsem, že umře mnohem dřív," přiznává modelka.