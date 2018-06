Jacksonovy děti zřejmě získá jejich matka, zatím jsou u prarodičů

Rowe by měla do své péče získat dvanáctiletého Prince Michaela a jedenáctiletou Paris. Co bude s třetím dítětem, šestiletým, Princem Michaelem II., který přišel na svět prostřednictvím náhradní matky, ale není stále jasné.

Všechny tři děti momentálně vychovávají jejich prarodiče Joe a Katherine Jacksonovi v kalifornském Encinu. Je tak možné, že nejmladší ze zpěvákových potomků zůstane právě u nich.

Velké otazníky stále visí i nad samotnou Jacksonovou smrtí. Pitva sice neprokázala cizí zavinění, soudní lékaři však nařídili dodatečné testy, jejichž výsledky oznámí za několik týdnů. Zpěvákovi blízcí ale podle ČTK spekulují, že smrt přivodila velká dávka injekce tišícího léku, nebo povzbuzující přípravky, s jejichž pomocí se snažil překonávat psychické a fyzické vypětí před chystanou koncertní šňůrou.- čtěte Na co zemřel Michael Jackson? Pitva odpověď nepřinesla

Toto podezření přiživil i lékař Deepak Chopra, na jehož klinice se Michael Jackson zotavoval před čtyřmi lety. Pro CNN totiž uvedl, že zpěvák po něm tento týden chtěl předpis na narkotika. "Myslím si, že ho zabila závislost," uvedl s tím, že mu Jackson potvrdil, že měl velké bolesti.

VIDEO: Záznam telefonátu na tísňovou linku ze sídla Michaela Jacksona. Poslechněte si Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie vyšetřuje, jakou roli při Jacksonově skonu sehrál kardiolog, který byl u něj během kolapsu. Podle zveřejněné nahrávky na tísňovou linku byl u zpěváka lékař sám. Mluvčí koronera uvedl, že zpěvák bral předepsané léky, ale neupřesnil jaké.