Jacksonovy děti půjdou poprvé v životě do školy

10:06 , aktualizováno 10:06

Po letech života v jedné z nejvíce ochraňovaných rodin světa půjdou od letošního září děti zpěváka Michaela Jacksona poprvé v životě do školy. Podle nedělníku Mail on Sunday to oznámila Jacksonova matka Katherine.