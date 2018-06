Jacksonovy děti půjdou k babičce, rodina se dohodla s jejich matkou

Děti tak budou podle dohody žít u své babičky a Debbie Rowe má právo je navštěvovat. Zdravotní sestra je matkou dvanáctiletého Prince Michaela a třináctileté Paris. Nejmladšího Jacksonova syna Prince Michaela III. přezdívaného Blanket porodila náhradní matka, jejíž totožnost nikdy nebyla odhalena.

Podle serveru Pravda.sk obě děti Debbie Rowe vědí teprve od čtvrtka, že je Rowe jejich biologickou matkou. Rodina oběma dětem zařídila odborníka, aby se s celou situací lépe vyrovnaly a aby si zvykly na matku, se kterou nikdy nežily.

Katherine Jacksonová a Debbie Rowe ale ještě musí počkat na rozhodnutí soudu v Los Angeles, který jejich dohodu přehodnotí. Podle televize ABC obě strany čekají, že soud dohodu 3. srpna schválí. Stejný soud totiž po smrti Michaela Jacksona rozhodl, že děti budou na dobu tří měsíců svěřené do opatrovnictví Katherine Jacksonové.

Otazníky ale stále visí nad údajným čtvrtým potomkem Michaela Jacksona. Tím je pětadvacetiletý hudebník Omer Bhati, který se v dětství stal Jacksonovým blízkým kamarádem, a protože jeho podoba se zpěvákovým nejmladším synem Blanketem byla nepřehlédnutelná, začala média spekulovat, zda nejde o utajeného Jacksonova syna. Bhatti však jakoukoliv příbuznost se zesnulým zpěvákem popírá. "Michael není mým otcem. Byli jsme si prostě jen velmi, velmi blízcí. Byl mým nejlepším přítelem," uvedl Omer pro britský Sunday Mirror.

Otec Michaela Jacksona Joe Jackson ale pro televizi TV One uvedl, že bez ohledu na to, co se píše a co sám Bhatti tvrdí, Jackson byl skutečně Omerovým otcem. Jeho počal s Piou Bhattiovou v roce 1983 během krátkého milostného románku. A když pak Jackson svého syna v roce 1996 potkal, přijal ho i s jeho matkou a nevlastním otcem pod svá ochranná křídla. Nastěhoval si je na ranč Neverland a zaměstnal je ve svých službách, aby mohl být synovi na blízku.