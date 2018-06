Jacksonovu smrt vyšetřují jako zabití. Podezřelý je kardiolog

Svědci vyšetřování pro TMZ.com uvedli, že důkazy ukazují na požití silných anestetik, které byly pravděpodobnou příčinou zpěvákovy smrti.

Léky zvané Propofol byly nalezeny v Jacksonově domě. Svědci vyšetřování proto poukazují na doktora Murraye, který s největší pravděpodobností mohl léky Jacksonovi předepsat a způsobit tak jeho smrt.

Právní zástupce doktora Murraye zatím nepotvrdil ani nevyvrátil, zda jeho klient pacientovi předepisoval silná anestetika tišící bolest, která se běžně podávají při operačních zákrocích.

Policisté mezitím kontaktovali i výrobce léku, společnost Teva Pharmaceuticals. Firma zároveň stáhla několik desítek tisíc ampulek léku z trhu, protože dvě kontaminované dávky způsobily několika pacientům zdravotní potíže. Mezi špatnými dávkami a vyšetřováním ale podle ní není souvislost.

Propofol Obvykle se nitrožilně podává pacientům, kteří musejí být v narkóze při chirurgických operacích či jiných procedurách.

Policie také vyslechla odbornici na výživu Cherilyn Leeovou, jež pro Jacksona pracovala. Žena již dříve uvedla, že zpěvák v měsících před svou smrtí vyžadoval utišující léky. Přestože mu je neposkytla, zřejmě je podle ní sehnal jinde. Nyní jí prý policisté při výslechu řekli, že na umělcově těle byly stopy po injekční jehle. Leeová, která Jacksonovi dávala vitamíny a další výživové doplňky, si ale sama žádných nevšimla.

S podezřením na vraždu slavného zpěváka přišla před několika dny i jeho sestra La Toya Jacksonová. "Důvodem mohly být jeho peníze," řekla britskému listu News of the World. "Myslíme si, že do smrti nebyla zapletena jen jedna osoba. Bylo to spiknutí, aby se někdo dostal k Michaelovým penězům," dodala Jacksonová. - čtěte La Toya Jacksonová: Bratr mohl být zavražděn kvůli penězům

Ona a její rodina se prý domnívají, že předávkování léky byl pravděpodobně pokus o vraždu. "Michael měl díky svým právům k hudbě hodnotu více než miliardu a někdo ho kvůli tomu zabil. Jako mrtvý měl větší cenu než jako živý," uvedla La Toya. "Chci pro Michaela spravedlnost. Nebudu mít klid, dokud nezjistím, co a kdo mého bratra zabil," řekla La Toya.

