Jacksonová zahájila novou éru své kariéry nahotou

Čtyřicetiletá zpěvačka, která nedávno oznámila, že se bude v září vdávat, se do vydání alba objeví na titulních stránkách hned sedmnácti časopisů.

Producent a budoucí manžel Janet Jermaine Dupri slíbil, že „20 Y. O.“ bude začátkem nové Janet.

Jacksonová tak zároveň oslaví kulaté výročí vydání svého alba Control, které z ní v roce 1986 udělalo hvězdu. Spojila se proto z původními tvůrci – legendárním hitmakerem Jimmym Harrisem a Terrym Lewisem, stejně jako s Duprim. „Novým albem oslavujeme vše to, co bylo před dvaceti lety,“ míní Dupri.

Janet se také v rámci propagace alba objeví na zářijovém čísle magazínu Vibe. Zpěvačka by měla pózovat do vydání svého nového alba na titulních stranách sedmnácti časopisů jako například Giant, W, OK, Men's Fitness či In Touch.