Jacksonova smrt se stále vyšetřuje, detektivové vyslýchají lékaře

Jak v rozhovoru pro CNN uvedl šéf policie v Los Angeles William Bratton, stále se čeká na zprávu od koronera. Právě ta by jim mohla pomoct vyloučit některé možnosti vyšetřování smrti padesátiletého krále popu. Zpráva od soudního patologa totiž určí příčinu smrti a přinese výsledky časově náročných toxikologických testů.

"Na jejich základě budeme mít představu, čím se vlastně zaobíráme. Jde o vraždu? Anebo náhodné předávkování? Co přesně hledáme?" vysvětlil podle Pravda.sk Bratton. Detektivové dále shromažďují důkazy, vracejí předměty nalezené v Jacksonově pronajatém domě a vyslýchají jeho lékaře. Čekají ale ještě na stanovení příčiny smrti od koronera. "Další krok je skutečně na něm," zdůraznil Bratton, odmítl ale upřesnit detaily z vyšetřování.

Právní zástupce zpěvákova zubaře Arnolda Kleina pro deník Los Angeles Times uvedl, že jeho klienta předvolali v souvislosti se zdravotními záznamy, které následně odevzdal koronerovi. Ten si je vyžádal i od dalších z mnoha lékařů, kteří se o zesnulého zpěváka v minulosti starali. Jackson, který zemřel 25. června, užíval silné léky proti bolesti podávané na předpis. Zdravotní sestra Cherilyn Lee, jež pro zpěváka pracovala, po jeho smrti uvedla, že opakovaně odmítala jeho žádosti, aby mu dala silné anestetikum.

Vyšetřovatelé údajně prověřují pětici lékařů, kteří hudební ikonu v minulosti léčili. Zaměřili se zejména na silná sedativa, která objevili v Jacksonově domě po jeho smrti. Ty se totiž běžně používají jako anestetika před operacemi a podle odborníků by je měli mít jen vyškolení anesteziologové. Jacksonův dlouholetý zubař Arnold Klein ještě ve středu popřel, že by léky pocházely od něho. Přiznal ale, že ho často znepokojovalo, že ho jiní odborníci zásobovali léky. "Já jsem mu nedal to svinstvo, o kterém mluví. Jak bych mu to mohl předepsat, když ani nevím, jak se to užívá?" rozčiloval se Klein v televizi ABC.

Později ale v rozhovoru pro CNN přiznal, že věděl o tom, že Jackson toto sedativum v minulosti užíval. Věděl jsem, že to užíval, když byl na turné v Německu. Podával mu to anesteziolog, aby dokázal v noci spát. Tehdy jsem mu řekl, že je úplný blázen," prozradil Klein. Zubař, který Jacksona ošetřoval ještě tři dny před jeho smrtí, tvrdí, že by měl být stíhaný každý lékař, kterému dokáží, že Jacksona zásoboval léky.

"Myslím, že kdokoliv, kdo z někoho udělá závislého, nebo mu dává potenciálně nebezpečné látky, je kriminálník," řekl Klein pro ABC. Jackson byl podle něj pár dní před smrtí v pořádku. "Neměl velké bolesti, když jsem ho viděl. Tancoval v mé pracovně a byl šťastný. V té chvíli jsem si nevšiml ničeho, co by mě znepokojilo, ale vždy jsem se o něj trochu bál kvůli ostatním lékařům," svěřil se Klein s dodatkem, že Jacksonův problém byl v tom, že pokud něco chtěl, vždy se našel někdo, kdo mu to dal.