Jacksonová nenávidí Willa Smithe

Ačkoliv spolu žije hvězdný černošský pár spořádaně již sedm let, šestatřicetiletá Janet to nedokáže pochopit. "Willa jsem znala daleko dříve, než Jada a musím říct, že bych doma takového muže rozhodně nesnesla. Docela by mne zajímalo, jak to s ním ta holka vydří. Buď je v tom nějaký fígl, nebo jí jde prostě jen a jen o peníze," řekla otevřeně Jacksonová.

Na Smithovi ji vadí především jeho, jak sama zpěvačka říká, nechutná arogance, stupidní výraz v obličeji, povrchnost a také vychloubačnost. "Co taky čekáte od člověka, který vůbec nerozumí muzice a rapu, ale stále se v tomhle směru snaží někoho poučovat nebo dokonce napomínat. Je to obyčejný rozmazlený spratek, kterému nejde ani herectví, natož zpěv," chrlila ze sebe Janet na nedávné párty pro přátele, kterou pořádala 28. března ve svém sídle v Hollywood Hills.

Čtyřiatřicetiletý Will a jednatřicetiletá Jada si to ale rozhodně nenechají líbit. Na soudní spor to ale manželé nevidí. "Nehodláme se kvůli nějaké potrefené bezvýznamné holce tahat po soudech. Myslím, že když na nás zaútočila prostřednictvím médií, tak se v nich dočká také naší odplaty. Noviny a televizi má navíc daleko větší účinek, než soudní rozhodnutí," zareagoval prostřednictvím své tiskové mluvčí hlavní hrdina filmu Muži v černém.