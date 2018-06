Jacksonova dcera Paris: Nošení masek bylo hloupé, ale měla jsem dětství

"Masky byly hloupé," přiznala třináctiletá Paris v Show Ellen DeGeneresové. Později si ale prý uvědomila, že to otec s ní a s bratry, čtrnáctiletým Princem a devítiletým Blanketem myslel dobře.

Když třeba nastoupila do školy v Buckley, nikdo nevěděl, že je dcerou slavného zpěváka.

"Měla jsem normální dětství. Chci říct, že se mnou zacházeli stejně. Když jsem přišla, nevěděli, kdo jsem. Řekla jsem si: 'Ano, mám šanci být normální'," prozradila Paris.

Zpěvákova dcera se poprvé veřejně představila na pohřbu svého otce. Všechny dojala svým krátkým projevem. Od té doby se společně se sourozenci ukazuje normálně na veřejnosti a už brzy ji čeká premiéra ve filmu (více zde).

VIDEO: Jacksonova dcera Paris při smutečním obřadu: Tolik tě miluju, táto

"Můj táta se objevil ve filmu Moonwalker a já jsem věděla, že zpívá opravdu dobře, ale nevěděla jsem, že by mohl také hrát. Viděla jsem to a řekla jsem: 'Páni, chci být jako on.' To jsem byla ještě malá. Byla jsem mladší než Blanket," řekla Paris, která si s otcem zkoušela improvizaci a vymýšleli společně různé scénáře.