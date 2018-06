Jacksonova bývalá manželka se nezúčastní zpěvákova pohřbu

Devětačtyřicetiletá matka dvou starších Jacksonových dětí změnila svůj názor poté, co obdržela pozvání. Jak uvedla pro server Thesun.co.uk, její přítomnost by mohla odvést pozornost od oslavy zpěvákova života. Rozhodla se proto uctít Jacksonovu památku v soukromí.

Roweová zažádala o rozvod tři roky poté, co se v roce 1996 za Jacksona provdala. Se zpěvákem si pořídila dvě děti, nyní dvanáctiletého Prince a jedenáctiletou Paris. Přestože obě děti měl po rozvodu v péči Jackson a Rowe se s nimi vídala většinou jen o prázdninách, v současné době bojuje s Jacksonovou matkou Katherine Jacksonovou, aby oba potomky získala do své péče. Jacksonova poslední vůle však uvádí, že se o děti má starat právě jejich babička. Pokud by jí to ale okolnosti nedovolovaly, mají být děti svěřeny do péče Jacksonovy dlouholeté kamarádky, zpěvačky Diany Rossové.

Roweová ale není jediná ze zpěvákova blízkého okolí, která na pohřeb nedorazí. Obřadu se nezúčastní ani zpěvák Justin Timberlake, a to i přesto, že Jackson byl jeden z jeho největších životních vzorů. Jacksonův bratr Jermaine dokonce největší r ´n´b hvězdu současnosti požádal o veřejné vystoupení na pohřbu. "Jermanine řekl Justinovi, že byl jeden z nejoblíbenějších Michaelových umělců. Ale on se rozhodl uctít jeho památku v soukromí," prozradil pro Thesun.co.uk tajný zdroj.

S největší pravděpodobností se nedostaví ani sir Paul McCartney, kterého Jacksonova rodina též požádala o vystoupení. Bývalý člen Beatles musel kvůli pracovním povinnostem svoji účast odmítnout. Další z hvězd, která se na obřad nedostaví, je zpěvačka Whitney Houstonová, i když žádala o vstup. Její přání vystoupit na bohoslužbě ale bylo zamítnuto.