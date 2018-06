Jacksona trestal otec řemenem

Interview se uskutečnilo v hotelovém pokoji v USA a dohlížel na něj muž se jménem Majestik Magnificent, který je podle vlastního tvrzení osobním kouzelníkem Michaela Jacksona. Majestik často do rozhovoru zasahoval.

Reportér televize BBC Joe Jacksonovi připomněl, že Michael kdysi prohlásil, že jakmile otce vidí, propadne takové nervozitě, že začne zvracet. "To on jen tak hraje," opáčil na to Jackson starší.

Otec Jackson dal najevo nelibost nad tím, že britský tisk jeho synkovi říká Wacko Jacko. Ve Spojených státech prý "wacko" znamená cvok.

Podpořil také svého syna, co se týče nosu, který si údajně nechal několikrát chirurgicky vylepšit, což však zpěvák houževnatě popírá. Joe Jackson rázně prohlásil, že jeho syn si může s vlastním nosem dělat, co se mu zlíbí.

Michael prý není gay

Na to se ozval Majestik, že padne-li ještě nějaká otázka ohledně Michaelova nosu, interview přeruší. Reportér tedy změnil téma a zeptal se seniora, zda by si přál, aby jeho syn měl partnera. Když upřesnil "přítele nebo přítelkyni", vložil se do toho opět Majestik: "Co se to snažíte říci? Že je Michael gay?"

Majestik otázku také označil za neuctivou vůči Joeovi Jacksonovi. Ten o něco později prohlásil: "Nedůvěřujeme gayům. Nemohu je vystát". Pak Jackson starší rozhovor ukončil.