Jackson zaplatí naklonování Elvise

Michael sice občas vypadá, že neumí do pěti počítat, ale jeho roušky přes obličej nejsou jen tak ledasjakým výstřelkem. Pravidelně čte odborné časopisy a o zdraví ví daleko více, než kterýkoliv běžný člověk.

"Právě z odborných pramenů již dlouho dobu čerpá také informace o klonování," prozradil tisku jeden z Jacksonových bývalých lékařů s tím, že ovšem netuší, jak ho napadl právě Elvis Presley.

O tom, co čtyřiačtyřicetiletého Michaela vede k zájmu o naklonování právě Elvise, se tedy dá jen spekulovat. Faktem ovšem je, že je ochotný do svého snu investovat miliony dolarů.

"Pokud bude někdo ochotný se mnou v podobném experimentu pokračovat a dotáhnout ho do zdárného konce, mohu mu zaručit neomezené finanční možnosti. Důležité je, aby se to povedlo. Ať to stojí, co to stojí," uvedl ve svém prohlášení Jackson.

Odborníkům na klonování teď není jasné, jestli se mají Michaelovu snění smát nebo ho brát vážně. "Nepředpokládám, že by měl samotný zpěvák takové vybavení, aby za přispění několika šílenců naklonování zvládnul.

Jsou tu ale jiné možnosti. Je totiž několik společností, které zázemí pro klonování mají a rádi s ním budou s výhledem na tučné zisky spolupracovat. Uveďme například Clonaid," dodal nejmenovaný lékař.