Jackson vozí své děti na noční výlety

Koncert na počest 30. výročí sólové dráhy popové megahvězdy Michaela Jacksona. Koncert na počest 30. výročí sólové dráhy popové megahvězdy Michaela Jacksona. Michael Jackson Michael Jackson na ceremoniálu 29. ročníku Amerických hudebních cen v losangeleské hale Shrine Auditorium.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem nešlo o výlet uspořádaný ve dvě hodiny ráno. Hvězdný interpret hitů jako Bad, Black Or White nebo Jam se hájí tím, že se chtěl vyhnout otravným fanouškům a atrakce Las Vegas si hodlal prohlédnout v klidu.Právě kolem druhé hodiny ranní je zde totiž nejméně lidí, protože se všichni většinou nacházejí přímo v kasinech a o jiná zdejší lákadla víceméně nejeví zájem.To ovšem Jacksona podle mnoha lidí z jeho okolí nijak neomlouvá."Je sice pěkné, že si chtěl naše město prohlédnout v klidu bez dotěrných obdivovatelů. Nicméně to nemění nic na tom, že sebou nemusel tahat své dvě děti, které při jeho exkurzích spaly v limuzíně," prohlásil Jacksonův průvodce nevadským městem kasin, heren, barů a atraktivních hotelů.Michael při své návštěvě Las Vegas také potvrdil domněnky, že svého nejmladšího šestiměsíčního potomka počal s bývalou manželkou Debbie Roweovou, se kterou má i předchozího syna."Několikrát jsme je tu opravdu viděli společně. Strávili pohromadě vždy pár hodin a pak se zase rozešli. Navštívili bok po boku také několik kasin," prozradil portýr z hotelu, ve kterém Michael i Debbie bydleli.