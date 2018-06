Jackson složil píseň věnovanou rodinám obětí

9:21 , aktualizováno 9:21

Několik amerických hudebních hvězd se chystá z iniciativy Michaela Jacksona nahrát jeho píseň věnovanou rodinám obětí teroristického útoku. Těm by měl být určen také zisk z jejího prodeje, který se předem odhaduje na 50 milionů dolarů. "Král popu" v neděli prohlásil, že slova, která k písni "What More Can I Give" (Co víc mohu dát) složil, "mají pomoci lidem z celého světa najít útěchu po protiamerickém útoku a sjednotit se proti slepému násilí a masovému vraždění".