Jackson se stěhuje na zámek, za 28 pokojů zaplatí 30 milionů

Za pronájem rezidence, která se chlubí osmadvaceti pokoji, dá v přepočtu zhruba třicet milionů korun. K dispozici bude mít podzemní kinosál, rybník, les, speciální ostrahu a podle některých zdrojů i osobní strašidla. Podle britského tisku jsou totiž poblíž Foxbury už léta k vidění duchové.

"Jackson se může cítit jako ve svém nejslavnějším videoklipu. Foxbury má strašidelné okolí, kde lidé často vídají duchy. Prostě Thriller jako vyšitý," píše deník Mail. Podle autorů televizní show BBC Most Haunted byla v okolí pozorována také činnost poltergeistů, kteří vytrhávali ze zdí kabely a házeli po návštěvnících různé předměty.



Zámek, kde se usadí Michael Jackson během svého turné

Zpěvka před duchy sice nic neochrání, na fanoušky však dohlédne bezpečnostní systém čítající několik set kamer střežících celý zámek, včetně rozsáhlých přilehlých pozemků.

Luxusní sídlo vlastní bohatá turecká rodina a podle informací Mailu se nejedná o běžně pronajímaný dům, ale o soukromou rezidenci. "Rodina udělala v Jacksonově případě výjimku. Sice nepotřebuje nijak nutně peníze, ale kdyby dům někdy prodávala, může vyjednávat o ceně s tím, že tam zpěvák pobýval," řekl realitní makléř. Rodina Jacksonovi zakázala dělat v domě jakékoliv stavební úpravy. Ten už ale oznámil, že si do Anglie přiveze alespoň svoje oblíbená umělecká díla.

Zpěvák by si mohl podle některých zdrojů připadat v domě jako v soutěži Big Brother, protože prakticky na každém kroku ho vidí kamery a ke vstupu do mnoha dveří potřebuje znát bezpečnostní kód, jinak se do nich nedostane.

Michael Jckson dal přednost zámku před luxusním hotelem poblíž londýnské O2 arény, kde odehraje všechny své koncerty. Dnes již prakticky vyprodané turné odstartuje už 8. července. Ačkoliv měl končit původně v říjnu, poslední koncert je naplánovaný na 24. února příštího roku.