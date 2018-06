Jackson se chystá za otcem do Berlína

Podle listu Berliner Morgenpost se chystá uzavřená party v jednom z berlínských hotelů, které ze zúčastní asi 1000 lidí. Management hotelu ovšem odmítl sdělit podrobnosti. Dorazit by měla rovněž Michaelova sestra Janet Jacksonová, druhá nejslavnější umělkyně z rodinného klanu, která právě připravuje nové album.

Mezi hosty se má také objevit Michaelův bratr Jermaine, se kterým zpěvák působil v rodinné skupině Jackson 5. Tu dal otec Joe Jackson dohromady počátkem šedesátých let a řídil ji pevnou rukou. Michaelu Jacksonovi (*1958) bylo v té době šest let. Sourozenecká pětice Tito, Jermaine, Jackie, Michael a Marlon si dala v roce 1964 název Jackson 5, o šest let později měla první velký hit I Want You Back.

Michael Jackson později hovořil o tom, že hudební byznys a neúprosný, zbytečně tvrdý otec mu sebrali dětství. Tlaky a stresy z té doby ovlivnily jeho psychiku a staly se patrně zdrojem problémů, které měl zpěvák později.

Michael Jackson spolupracoval se sourozenci i v osmdesátých letech, kdy se stal nejslavnějším zpěvákem na světě, ovšem později se věnoval výhradně sólové kariéře. S otcem Joem se rozešel. Michael Jackson má celkem osm sourozenců, z nichž většina se uplatnila v hudebním byznysu.