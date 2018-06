Jackson se chystá na útěk do Francie

Důvodem chystaného odchodu ze Spojených států jsou množící se důkazy, že populární čtyřiačtyřicetiletý zpěvák trpí pedofilními sklony, a jak sám připustil, pohlavní akt s dospělými v něm vyvolává nevolnost.

Proto prý, jak prohlásil v rozhovoru s britským publicistou Martinem Bashirem, jeho třetího potomka Prince Michaela II. přivedla na svět žena uměle oplodněná jeho spermatem, kterou nikdy před porodem neviděl.

První podezření se objevilo už v roce 1993, kdy tehdy třináctiletý Jordan Chandler na policii vypověděl, že ho Jackson sexuálně zneužil. Žaloba však byla stažena poté, co chlapcovu otci vyplatil částku ve výši zhruba 736 milionů korun. "Od okamžiku, kdy otec převzal šek a já odvolal svou výpověď, se mnou matka dodnes nepromluvila," prozradil Jordan novinářům.

Nyní má hvězda pop-music strach, že proces by mohl být obnoven a soudce by mu mohl zakázat styk s vlastními dětmi. "Příští měsíc poletí Michael do Francie, aby si definitivně našel nové sídlo," říká Jacksonův poradce James Meiskin.

Zámek, v němž bude bydlet, se údajně nachází poblíž metropole nad Seinou, která zpěvákovi učarovala natolik, že podle ní pojmenoval svou dceru Paris, a současně je co by kamenem dohodil od nejslavnějšího evropského Disneylandu.

Z jakých prostředků však chce jeho koupi financovat, není známo. Jen to, že Jacksonovy dluhy činí v současnosti 240 milionů euro (asi 7,6 miliardy Kč).