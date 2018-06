Jackson: Rodiče chlapce chtějí peníze

Jackson podle obžaloby chlapce, jemuž je nyní 14 let, od února do března sedmkrát zneužil. Zpěvák byl zatčen 20. listopadu, zakrátko však byl opět propuštěn na kauci.

Před soudem by se měl Jackson poprvé objevit 16. ledna, kdy celá kauza začne.

Otec s matkou chlapce navedli, aby státnímu zástupci lhal, tvrdí obviněný. "Touha po penězích je kořenem všeho zla," podotkl.

Jackson si nemyslí, že chlapec by svá obvinění mohl vznést sám od sebe. "Je to sladké dítě... Není to on, znám jeho srdce."

Rodina chlapce se brání

Chlapcova rodina je prostá a rozhodně není motivovaná penězi, reagoval její advokát Bill Dickerman. "Matka mladíka zpočátku nechtěla zahájit soudní proces. Chtěla jen, aby se nestalo jiným dětem to, co se přihodilo jejímu synovi," přitakal přítel rodiny Jamie Masada.

Zpěvák řekl, že ho pozval na svůj ranč Neverland, aby mu pomohl překonávat důsledky chemoterapie. To dítě "bylo úplně holohlavé a po chemoterapii bílé jako sníh, když... přišlo".

Obvinění, že zneužil dítě, považuje za naprosto falešná. "Raději bych si podřezal žíly, než bych nějakému dítěti ublížil." Více o obvinění čtěte zde.

Podle zprávy amerického magazínu The Globe se Jackson údajně nedávno potřetí oženil. Vyvolenou je třiadvacetiletá muslimská pianistka Alisha.

Více čtěte zde.

Nic pohoršlivého Jackson stále nespatřuje na tom, že v jeho posteli bylo cizí dítě. Chlapec v té posteli opravdu spal, zpěvák však prohlásil, že on sám v téže posteli nebyl, ale spal vedle na zemi. Za důvod "své velké lásky k dětem" pokládá své neradostné dětství.

Policisty obvinil, že mu vykloubili rameno poté, co ho 20. listopadu zatkli. Televize CBS ukázala zpěvákovu fotografii, na níž má oteklé a krví podlité předloktí.

Jackson strávil 45 minut na záchodě

Rozhovor CBS pořídila brzy poté, co byl Jackson propuštěn na kauci. Jackson tvrdí, že mu policisté spoutali želízky ruce za záda příliš těsně. Kromě toho ho prý drželi 45 minut na záchodě s mísou přeplněnou fekáliemi a posmívali se mu. Státní zástupce dříve odmítl podobná obvinění, která vznesla Jacksonova rodina.

SOUVISLOSTI

Všechny články iDNES o kauze Michaela Jacksona