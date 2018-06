Jackson popírá, že bude otcem čtyřčat

Podle amerického týdeníku US Weekly by se měl popový zpěvák Micheal Jackson, s pomocí náhradní rodičky, stát brzy otcem čtyřčat. Sám zpěvák však tuto zprávu dementoval. Jeho mluvčí to označila jako falešnou informaci.