Jackson nezaplatil za diamant

Jackson si ovšem diamant prohlížel čtyři měsíce a naprosto ignoroval požadavky obchodu na zaplacení. Nakonec šperk vrátil se vzkazem, že si ho vůbec koupit nechtěl. Po tak dlouhé prodlevě ovšem diamant nemohl být prodáván jako nový kousek.

"Máme ve zvyku zákazníky jako je pan Jackson nežádat o zaplacení, protože by je to mohlo urážet," řekl Orgellův mluvčí Ali Soltani. "Tentokrát jsme ale na peníze čekali marně." Soltani dále sdělil, že obchod pravidelně půjčuje hvězdám šperky na pár dní k příležitostem jako je předávání cen akademie, ale nikdy by je nepustili z ruky bez zaplacení na čtyři měsíce.