Jackson měl zničené nohy od vpichů jehel, dokazují tajné fotografie

Na britském serveru Dailymail.co.uk se objevily sedm let staré snímky, která zachycují sedícího zpěváka s vyhrnutými nohavicemi od kalhot. Vidět jsou tak jeho nohy, které hyzdí jizvy a množství vpichů od jehel, na jedné noze je vidět i odumřelá a zčernalá tkáň. Daily Mail získal snímky od policejních vyšetřovatelů.

Ti nyní řeší, zda se zpěváka nepokusil někdo zabít. Hlavním podezřelým je Jacksonův kardiolog Conrad Murray, který zpěváka našel krátce před smrtí v bezvědomí. S podezřením na vraždu přišla před několika dny i jeho sestra La Toya Jacksonová. "Důvodem mohly být jeho peníze," řekla britskému listu News of the World. "Myslíme si, že do smrti nebyla zapletena jen jedna osoba. Bylo to spiknutí, aby se někdo dostal k Michaelovým penězům," dodala Jacksonová.

Policie také vyslechla odbornici na výživu Cherilyn Leeovou, jež pro Jacksona pracovala. Žena již dříve uvedla, že zpěvák v měsících před svou smrtí vyžadoval utišující léky. Přestože mu je neposkytla, zřejmě je podle ní sehnal jinde. Nyní jí prý policisté při výslechu řekli, že na umělcově těle byly stopy po injekční jehle. Leeová, která Jacksonovi dávala vitaminy a další výživové doplňky, si ale sama žádných nevšimla.

Na internetu se navíc objevila dosud nevydaná nahrávka Michaela Jacksona s názvem A Place With No Name. Podle serveru Tmz.com jde o skladbu nápadně podobnou skladbě A Horse With No Name z roku 1971, kdy ji nazpívala skupina America.- čtěte Na internetu se objevila zatím nevydaná skladba Michaela Jacksona