Jackson má na krku další aféru

Jackson hned po útocích natočil singl s názvem "What More Can I Give?" (Co víc mohu dát?). Na vzniku písně se mimo něj podíleli umělci velmi zvučných jmen, mezi nimiž nechyběla Beyoncé Knowlesová, Mariah Careyová či Ricky Martin.

Celý výtěžek z prodeje a šíření tohoto songu měl jít přímo k rodinám obětí. Michael však podle britského deníku Daily Mirror věnoval výtěžek z prodeje singlu organizaci HELP - Hollywoodskému projektu pro vzdělání a literaturu. Skupina osob sdružená v této organizaci je přitom přímo napojena na problematickou scientologickou církev.

Negativní ohlasy budící církev scientologů si získala oblibu nejen mezi obyčejnými Američany, ale také mezi mnohými celebritami. Propadl jí například Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alleyová, Juliette Lewisová nebo Lisa Marie Presleyová. Světové duchovní špičky ovšem toto společenství stále častěji kritizují kvůli jeho agresivnímu chování.