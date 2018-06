Jackman o adopci svých dětí: Mělo to tak být, beru je jako vlastní

Slavný hollywoodský krasavec popsal australskému listu Herald Sun, jak těžké pro něj bylo zjištění, že nemohou mít s manželkou vlastní dítě.

"Bylo to bolestivé. Není to snadné. Vložíte do toho spoustu času a úsilí, je to velmi citlivé. Když cítíte, že se to nikdy nepovede, přichází velká úzkost," popsal herec.

Zkoušeli i umělé oplodnění, ale Furnessová dvakrát potratila. Nakonec se smířili s tím, že vlastní děti mít nebudou. Plán na založení rodiny ale nevzdali.

"Od okamžiku, když jsme se pustili do procesu adopce, veškerá úzkost zmizela. Neuvažuji nad nimi jako nad adoptovanými, jsou to prostě naše děti," řekl Jackman, který s manželkou vychovává jedenáctiletého syna Oscara a šestiletou Avu.

"Deb a já věříme na osud. Cítíme, že se věci staly přesně tak, jak měly. Očividně jsme neměli mít děti biologickou cestou. Teď jsme všichni na správném místě se správnými lidmi. Zní to jako pohádka, ale je to něco, v co hluboce věříme," dodal.