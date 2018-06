Stallone vzal na premiéru svou matku, je jí 90 a má gigantické rty

Devadesátiletá Jackie je stále fit. Klidně si může dovolit krátkou sukni a s černou hřívou a na vysokých podpatcích konkuruje ženám o třicet až čtyřicet let mladším.

Horší už je to ale s obličejem. Tam plastiky pomohly od skvrn a vrásek, ale s kolagenem do rtů to matka slavného herce přehnala. Nešetřila ani na líčidlech, použila zelené kontaktní čočky a karikatura obličeje byla na světě.

Vesele se usmívala do fotoaparátů, ačkoli rozhodně nezažívá příjemné období. Po smrti vnuka jí umírá i dcera na rakovinu (více čtěte zde).

Na premiéře Postradatelných ale starosti nedal nikdo znát. Stallone na ni vzal celou rodinu, včetně bratra Franka, manželky Jennifer Flavinové a dcer Sistine, Sophie a Scarlet.

VIDEO: Stallone s rodinou na premiéře Postradatelných Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chyběl jen syn Sage, který minulý měsíc zemřel na předávkování. "Když vás život tak těžce udeří, můžete buď zalézt do kouta, nebo si najít něco, na co se zaměřit - děti, manželka, být oporou jiným lidem," řekl Stallone v rozhovoru s Jay Lenem.

"Znám totiž spoustu lidí, kteří tím prošli a nedostalo se jim tolik pozornosti jako mně. A cítím s nimi. Protože to je klub, jehož členem nikdo nechce být," dodal herec.