Jack Rozparovač hlásí pět set obětí

A to byl důvod k oslavě. Stoly se v Kalichu prohýbaly pod tíhou dobrot a alkoholu a nechyběl samozřejmě ani dort s číslicí sto, na který se vrhl Roman Vojtek, Filip Blažek a Zdeněk Podhůrský, decentněji už Míša Kuklová, Ivana Jirešová nebo Hana Zagorová.



Překvapení si herci připravili pro autora muzikálu, skladatele Vašo Patejdla. Ten totiž slavil třiapadesáté narozeniny, k nimž dostal neméně chutný dort.



Inscenace autorského týmu Vašo Patejdl, Ivan Hejna, Eduard Krečmar, Martin Hrdinka měla premiéru v únoru 2007. Divadlo Kalich vysílá u příležitosti jubilea do rádií nový singl z muzikálu, duet Sabiny Laurinové a Romana Vojtka Už lásku znám.



Muzikál Jack Rozparovač se bude v Divadle Kalich hrát stávajícím způsobem už jen do konce kalendářního roku. Od ledna 2008 totiž přechází na nový systém uvádění muzikálových titulů. Na repertoár se vrátí všechny muzikály, jež divadlo vyprodukovalo - Hamlet, Krysař, Galileo, Tajemství, Jack Rozparovač. V programu se budou střídat po týdenních blocích, vždy odděleny týdnem vyhrazeným pro činohry a koncerty.