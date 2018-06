Jack Nicholson ulovil Kate Mossovou

Navodit jiskřivou atmosféru ostatně není pro zkušeného svůdce Nicholsonova kalibru nic nesnadného. Navíc se ani v tomto případě netajil svými konečnými úmysly.

"Existují pouze dva druhy žen. Ty z první skupiny hned chtějí jít se mnou do postele, druhé mi, když se o něco pokusím, okamžitě vrazí pár facek. Doufal jsem, že Kate patří k těm prvním," svěřil se sedmašedesátiletý herec o několik dní později svému příteli.

Předpokládal správně. Poté, co ostře sledovaný pár utišil hlad vybranou krmí, odkráčel do limuzíny, která na ně čekala u vchodu. O tom, co se dělo dál, se ani jeden z protagonistů veřejně nešířil.

Pouze lze předpokládat, že se Nicholson nemusel uchýlit o pomoc k populární modré pilulce, neboť, jak sám pyšně tvrdí, "po viagře sahám pouze v případě, že budu pohromadě s více než jednou ženou".

S věkovým rozdílem, jenž třeba právě v Kateině případě činí téměř čtyři desítky let, si Jack Nicholson očividně nijak hlavu neláme. Je totiž přesvědčen, že není na překážku. Zvlášť pokud obě strany touží po tom, aby si spolu pořádně užily.