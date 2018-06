Jací jsou Češi milenci?

Stydí se Češi hovořit o sexu, nebo jsou otevření?



Asterová: Stydí! Jsme velmi prudérní národ. Na to, aby byli schopni o sexu mluvit, se musí opít. Ale za rok, během něhož se pořad Sexy život vysílá, se posluchači hodně osmělili a teď už o sexu hovoří i do éteru rádi. Překvapilo mě, že se do rádia naučili volat i starší lidé v důchodovém věku.



Belohorcová: S náladou v Česku ještě nemám takové zkušenosti, ale pokud budeme mluvit o atmosféře na Slovensku, tak i tam ostych převažuje. Sex a erotika, to nejsou otázky, o nichž by se hovořilo otevřeně. Ale věřím, že za čas se to jistě změní a lidé se nebudou tak stydět.



Která témata posluchače a diváky obvykle nejvíc zaujmou?



Asterová: Zpravidla jsou to ta, při nichž lze o sexu vyprávět s humorem. Největší úspěch a ohlas mělo téma o tom, kde všude lze provozovat sex. Telefony jen zvonily: v pilotní kabině, na hřbitově, v porodním sále, na mraveništi... S tím se lidé rádi pochlubí. S chutí diskutují i o tématech, jak často, kolikrát nebo jak dlouho.



Belohorcová: Je potřeba připomenout, že se lidé opravdu stydí, ale na druhé straně jsou i dost zvědaví. Ptají se často, ale hlavně na problémy. Prostě se bojí jít k sexuologovi nebo jinému specialistovi. My ale nemůžeme divákům jen radit. Ukazujeme hlavně jejich sny. To, co by možná rádi prožili.



Nemyslíte si, že když se o sexu mluví hodně otevřeně a do detailů, může mu to ubírat na romantice?



Asterová: O sexu se musí mluvit. Čím víc, tím líp. A to platí zejména mezi stálými partnery. Pokud tomu tak není, hrozí velké potíže. Na druhé straně je jasné, že vše je otázkou míry a vkusu. Věci, které zůstávají zahaleny, někdy mohou být mnohem víc erotické než nějaká tvrdá přímočarost.



Belohorcová: Vůbec ne! Naopak to bývá poučné a inspirující. Znám manželský pár, kde ona si třicet let neřekla, co chce, a tak byla celou tu dobu nešťastná. Kdepak, otevřenost a debaty o sexu romantiku nezaženou, ale naopak v partnerském vztahu mohou odvrátit hrozící katastrofu.



Jací jsou Češi milenci?



"Já myslím, že Češi jsou v podstatě dobří milenci. Vlastně vynikající. Nemůžu si na ně stěžovat. Možná jsou trochu stydlivější než cizinci. Pozná se to třeba tak, že se víc červenají."

Barbora Nesvadbová spisovatelka a šéfredaktorka



"Když to budu posuzovat podle svého přítele, tak myslím, že dobří. Nevím, jestli je to tím, že je sportovec, ale sex s ním je báječný. Kdybych ale neměla jeho, myslím, že bych se asi dala na ženy - na české muže totiž začínám mít alergii, jsou nezdvořilí a myslí si o sobě, že jsou mistři světa."

Diana Kobzanová Miss ČR



"To se nedá rozhodně říct obecně. Já jsem si ale vždycky vybrala člověka, který mi imponoval a byl to můj ideál. Proto nemám žádnou negativní zkušenost. Každý můj zážitek na tomto poli byl zajímavý a jedinečný."

Bára Štěpánová herečka, moderátorka



Jaké jsou Češky milenky?



"Obecně říct, jaké jsou Češky milenky, nemůžu, protože to nevím, ale občas se stává, že za nimi přicestují chlapci až ze Slovenska."

Miroslav Žbirka zpěvák



"Češky? Ty jsou přece nejlepší."

Daniel Hůlka zpěvák



"To se nedá přece vůbec generalizovat. Vždycky to záleží jen a jen na tom páru. Asi bych řekl, že jsou stejné jako všechny ostatní ženy na celém světě."

Petr Hapka hudebník