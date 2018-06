Jací budou?

Úspěšní, výjimeční! Organizátoři závodu nešetřili superlativy.Magické datum 1. 1. 2000 přece zaručuje všem dětem hvězdný osud! Doktor Milan Špůrek, jenž se léta zabývá astrologií, je zcela jiného názoru. "Rok 2000 vychází z uměle stanoveného počátku křesťanského letopočtu. Nemá tedy univerzální kosmickou platnost. První leden, konvenčně stanovený počátek občanského roku, nemá v astrologii jiný význam než ten, že se toho dne každoročně opakuje pozice Slunce zhruba na desátém stupni znamení Kozoroha. Všechny ostatní horoskopické prvky se však pokaždé nacházejí v jiných vzájemných sestavách. Žádný horoskop se nikdy ve svém úhrn u neopakuje. Každý představuje jiný životní vzorec, vycházející ze dvou klíčových vstupních dat: přesného času a místa na zemském povrchu." Problém je v tom, že astrologie nepracuje s konvenčním pásmovým časem - v našem životním prostoru tzv. středoevropským, který se v běžném občanském životě používá, ale s místními časy.Na vysvětlenou: v České republice všechny ručičky hodin ukazovaly sice o silvestrovské půlnoci dvanáctou, ale skutečná půlnoc odbila jen na patnáctém poledníku. Místní časy (reálné) se v jednotlivých lokalitách značně liší. "Kupříkladu v Třinci bylo o půlnoci středoevropského času již 14 minut a 40 sekund po půlnoci místního času, v Praze-Klementinu zbývaly do půlnoci ještě dvě minuty a dvacet sekund a v Aši dokonce 11 minut a 12 sekund," vysvětluje doktor Špůrek. Od odlišných časů a míst se odvozují tedy i zcela odlišné horoskopy. Ponecháme-li stranou astrologii, rozdíly v časových údajích navozují ještě jednu otázku: Kdo se tedy ve skutečnosti narodil na území České republiky v roce 2000 jako první?Většina planet (80 procent) se nachází pod obzorem, z čehož vyplývá, že dítě bude patřit spíše mezi introvertní, samotářské, plaché a hloubavé bytosti, obdařené obdivuhodnými vnitřními kvalitami a možná i uměleckým talentem. Ascendent horoskopu ve znamení Vah a také pozice Venuše naznačuje vnímavost ke kráse, harmonii a zároveň i niternou potřebu přítomnosti principu spravedlnosti.Většina planet se nachází naopak nad obzorem (opět 80 procent), což slibuje spíše extrovertní, společensky otevřenou, ambiciózní bytost. To ještě podtrhují dvě významné planety na hlavních osách horoskopu: Jupiter na ascendentu (ASC) a Slunce na mediu coeli (MC). Máme před sebou obrazec výrazně dominantního typu, který by to mohl ve společenské struktuře dotáhnout značně vysoko.Diametrální odlišnost obou horoskopů, která obecně nebývá tak častá, naznačuje, že by jejich nositelé mohli být přímo učebnicovým příkladem báječného manželského páru. Oba horoskopy se dokonale doplňují - jako noc a den.