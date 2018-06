Jáchym Kraus: Pořád slýchám, že jsem protekční synáček

"Rozmazlenej spratek, protekční synáček, to slýchám ještě teď," tvrdí mladý herec Jáchym Kraus v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES. "Když jsem byl menší, ani jsem nevěděl, že jsou moji rodiče nějak známí. Tak jsem jednou přišel domů a říkám: Mami, co je to protekční?"

Ani roli v seriálu Gympl nezískal díky protekci. Do castingové agentury si zašel sám. Pak televize odvysílala první díl.

"Druhý den ráno bylo všechno jinak. Všechno. Už jsem se nemohl jen tak anonymně na ulici prodírat davem," přiznává Kraus.

Zažívá to, co kdysi třeba Vojta Kotek po filmu Snowboarďáci. Jen s tím rozdílem, že jeho fanynky daleko víc využívají sociální sítě. Facebook, Twitter, Twitcam, Tinychat. Založil si například profil na Facebooku a brzy tam měl 14 tisíc fanoušků. Tedy spíš fanynek. "Na každé z nich mi záleží, jsou to moje princezny," tvrdí.

Fanynky dokonce na něj podnikly nálet v Drážďanech, posílají mu videa a čekaly na něj i před domem. "Když někdy zapnu video chat, chytnou se za pusu, pak jim tečou slzy, křičí, skáčou," řekl Kraus, který se rád fotí, tancuje, hraje basketbal.

"Spíš než na sporty je ale hodně na kecy," prohlásila o něm maminka Ivana Chýlková.

