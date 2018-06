Já, zástupce náčelníka

Jmenuju se Lojza Sláma a mám brášku Alfréda. Ten je ovšem tak malej, že v naší rozvětvený a mohutně rozkošatělý rodině není skoro vidět. Zato dědeček Jaroslav,to bejvala jiná pára. Ne že by snad míval dva metry, jednalo se však o sporýho chlapíka s vypracovanými svaly, kterýmu i ke stáru na těle jen hrály. V úplným diluviu, někdy po první světový válce, zakládal trampský osady kolem sázavskýho a vltavskýho toku a střílel z pravýho revolveru. Střílet mě nenaučil, zato jsem od něho pochytil umění pálit ohně. To je vám panečku celá věda, jak ostatně pochopí každej kromě m ýho kamaráda Pepíka Kolenatýho, kterej se ohňů trošičku bojí. U babičky v Českým ráji ho jednou ofoukla hořící stodola - a on má od tý doby z plamenů takovej mrňavej tik pod levým okem. To my dva s dědou jsme byli jinačí ohňostrůjci, ale současně jsme se řídili starou přírodní moudrostí: »Malej oheň, Lojzo, úplně stačí k Indiánově spokojenosti, zatímco bílej muž je blázen. Pálí velký vatry, ke kterejm se nemůže ani přiblížit, jak říkával nebožtík Seton, a přitom na ně spotřebuje půl lesa...« Jako malej jsem brázdíval s dědečkem český i slovenský hvozdy. A jako první zástupce náčelníka jsem se mohl chlubit významnou výsadou. To jedině já mohl, když nebe ztmavlo a nad kempem se rozsvítila Mléčná dráha, uhasit poslední jiskřičky ohně. Počuráním. Posvátnej obřad jsme udržovali léta, až vzal jednoho večera zasvý stejně rychle,jako se kdysi objevil. Tábořili jsme kdesi hluboko v severočeskejch lesích a do řeči se tam s námi dali dobráckej hajnej a jeho žena. Byli to bodrý lidi s přirozenou inteligencí a já poslouchal s otevřenou pusou o svéráznejch obyvatelích pohraničí - Sudeťácích, banderovcích i poválečnejch zlatokopech. Až najednou děda rozhrábne poslední žhnoucí uhlíky a povídá: »Lojzo, zdá se mi, že přichází tvoje chvíle.« Obřadně jsem vyprostil svůj vzácný nástroj a pro ten okamžik kralování ohnivýho živlu ukončil. Byl jsem však plnej dobrý vůle a chtěl se o tu neopakovatelnou chvilku podělit. Povídám proto tý dobrý ženě: »A teď ty, babičko!« Její odpověď, byla-li jaká, zanikla v hurónským smíchu mužů a mně došly souvislosti. Jak jsem tam tak stál s nedovřeným poklopcem, pochopil jsem najednou, že nevinný dětství je pryč a že už nikdy nebudu hasit oheň tím nejpřirozenějším způsobem ze všech.