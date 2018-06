Já nejsem Nova, jsem Mirka Čejková

Tehdy byla na vrcholu kariéry, popularity a pak - k všeobecnému údivu - z České televize odešla. Za šest let, jež následovaly, se v jejím životě hodně změnilo. Změnila načas profesi, pak také styl života a příjmení. V roce 1997 se podruhé vdala za Alexe Čejku, úspěšného německého reprezentanta v golfu. Když zrovna necestují, žijí v prostorném domě na kraji Prahy. V lednu se rodina rozrostla. K dvanáctileté Petře a tříletému Alexovi přibyl Felix... Jen jedno, jak se zdá, zůstalo v životě Mirky Čejkové při starém. Její jméno už zase figuruje v anketě Týtý. Jako moderátorka Televizních novin na Nově byla opět nominována do finále.To asi ne. Je to samozřejmě milé, když jsem v nominaci a vím, že mne diváci berou. Na druhé straně, není to o kvalitě mé práce, není to žádné profesionální razítko.Ona to také byla poněkud jiná doba. Nebylo tolik podobných anket a přitom se jich zúčastňovalo opravdu hodně lidí. Já tehdy začínala a to absolutní vítězství mne zaskočilo. Měla jsem radost, to nepopírám. A zaplatila jsem za tehdy znamenalo být dobrým novinářem. To ocenění vzbudilo trochu nevraživosti mezi některými kolegy.Přišla jsem do ČT na základě konkursu vyhlášeném v prosinci 1989. K prvnímu vystoupení na obrazovce sloužily Minuty dne, což byly krátké denní zprávy, takový trenažér. V ečerní zprávy jsem začala dělat v létě `91. Pak jsme týden moderovali a týden jezdili a točili reportáže. Začínala jsem se zdravotnictvím, pak jsem působila v parlamentu. V e zpravodajství jsem byla za reportéra imoderátora, dělala jsem editora zpráv, občas jsem vedla kulatý stůl. Dnes už to je jinak. V e všech českých televizích i v zahraničních vládnou zcela jiné poměry.Jak ve kterých pořadech. Co se však týká zpravodajství, to dnes spíš nabízí paletu obličejů, škálu typů než novináře. I v České televizi jsou dnes z moderujících novinářů hlasatelé.Dnes už to tak neprožívám, ale bylo období, kdy mě to štvalo. Nepřináší mi to tu obrovskou motivaci jako kdysi, je v tom míň napětí. Na druhé straně - vzhledem k tomu, jak jsem se ve svém osobním životě nasměrovala, mám tři děti, manžela s časově náročným povoláním, mi takový styl i vyhovuje. Dříve to bylo sice skvělé, ale náročné. Těžko jsem to zvládala, byť s jediným dítětem.Bylo to všechno dohromady. Celková atmosféra a vztahy s nadřízenými - paradoxně právě po ceně Týtý - nahrály nakonec tomu, že jsem se rozhodla už neřešit dilema: moje dítě, nebo moje práce. A odešla jsem. Navíc po čtyřech letech, co jsem si řemeslo osvojila, nastoupila rutina. Chtělo to o krok dál.V České televizi mi to nikdo neumožnil. Šla jsem za něčím, co jsem chtěla dělat. Až později mi došlo, že nejen já, ale celá ta profese se ocitla na rozcestí. Uhnulo to někam úplně jinam.Televizní novináři se začali rozdělovat na ty s mikrofonem a na moderátory. A začalo se hrát o popularitu. Když se teď zeptáte sedmnáctileté holky, čím by chtěla být, tak řekne moderátorkou. A v jejích očích je to absolutně nejsnadnější povolání. Nemusí umět ani zpívat, ani hrát, ani psát. Vlastně jen stačí papouškovat, co jí někdo předloží, a je "slavná".Po působení na Primě jsem měla dva roky poradenskou firmu. Mimo cenných zkušeností, včetně zklamání v kamarádech, jsem si z ní odnesla poznání, že nejsem typ, který se chce starat o druhé lidi, řídit je, mít odpovědnost za jejich chyby i plat. Zjistila jsem, že pro mne je nejlepší být sama za sebe. Mezitím jsem se podruhé vdala, narodil se Alex a pak přišla nabídka od Železného. Byla lákavá.Chtěl mne a Pavla Zunu jako dvojici. Chtěl změnit Televizní noviny. Měli jsme to připravit. A to mně znělo zajímavě. Po našem nástupu ale došlo ke sporům s V ávrou. Ten žádnou změnu nechtěl, a tak se Televizní noviny na Nově hnuly až s příchodem na Barrandov a s Pavlem jako šéfredaktorem.Neurčuju skladbu. Pracuju sjednotlivými zprávami a studii, potřebuju vidět kontrolní projekce, spolupracuju s reportérem a vedoucím vydání... A pak mám to živé vysílání a "žertování se sporťákem".Já nejsem Nova. Jsem Mirka Čejková. Mám svoji práci a tu dělám, jak nejlépe umím. Mohu se samozřejmě rozčilovat, když moje dítě leží v posteli s chřipkou a přeje si vidět Esmeraldu. Když má tu horečku, trvá to týden, tak to přežiju. Ale jinak jim televizi ordinuju po svém.Tomu tříletému pouštím zásadně jen večerníčky anebo pohádky z videa. Žádné mimozemšťany, po zuby ozbrojené, ale Rákosníčka, kocoura Vavřince, Krtečka. A hrozně mne mrzí, že nikde nemohu sehnat ty veselé Medvídky. Vzpomínáte? Pane, pojďte si hrát!Teď jsem v situaci, že musím večery trávit doma. Obvykle to dopadne tak, že nalistuju program, zjistím, že nedávají nic zajímavého, a vezmu si knížku. Nijak se přitom nepohoršuju. Já si totiž nemyslím, že televize má být - zvláště televize jako Nova vzorkem kultury národa. Že se v ní mají odehrávat divadelní inscenace, koncerty vážné hudby, umělecké filmy. To prostě patří jinam. V televizi se vydělávají peníze. Díky svému muži, který sleduje často německé programy, vím, že to je trend, který nelze zastavit. A až k nám dorazí ty úděsné pořady typu Big Brother, tak si nebudu rvát vlasy. Jestliže se najde někdo, kdo v tom bude ochoten účinkovat, a diváci to budou chtít sledovat? Co naplat. Já prostě vypnu televizi. A pokusím se od ní izolovat i své děti.To se píše, ale já to nikdy netvrdila. Zvláště ne poté, co jsem se vrátila z porodnice a doma všichni onemocněli. Malý si ještě nezvykl, druhý měl čtyřicítky, Petra brala antibiotika, Alex odjel na jiný kontinent - a já, v šestinedělí, tady stála nad těmi postýlkami sama. Už jen to všechno zorganizovat, odvézt k doktorovi, mi přišlo nad moje síly.Ano, ale ne měsíc po porodu. Od začátku platí dohoda o tom, že se vrátím. Přijde čas, že už se budu těšit, až si od těch plínek trochu odpočinu. Nechci a neumím být rok doma.Samozřejmě. Od podzimu se střídají dokonce dvě. Chtěli jsme velkou rodinu, ale s tím, že můj muž hodně cestuje a skoro pořád není doma, se to jinak zařídit nedá.Vadily! A byla jsem také domluvená s kolegy, že za mnou do porodnice nepojedou. Jenže pak se ozval Blesk, já odmítla focení i rozhovor, a oni stejně byli za padesát minut ve špitále. Protestovala jsem, a bylo mi to málo platné. Nafotili celý film. Když mi pak vzápětí volal Pavel Zuna a podotkl, že by to neměl mít nikdo jiný dříve než naše televize, probudil se ve mně ten klasický Pavlovův reflex: Jasně moje televize to musí mít dřív! Bohužel šlo přitom o moje soukromí.Kdybych byla německá moderátorka, taky by naše soukromí bylo věcí veřejnou! Ale tím se nechci bránit, bylo to špatně kvůli malému Sašovi. Kolegové přijeli v momentě, kdy ho za mnou Alex poprvé přivedl do porodnice. Nezapomenu na ty vyděšené oči. Máma nebyla týden doma, objevil se nějaký bráška, a místo abychom to jako rodina citlivě zvládli a věnovali mu pozornost, tak tam viděl ten binec, kamery, světla. Kvůli synovi jsem to neměla dovolit.Oznámila jsem to oficiálně ve čtvrtém měsíci, v Prima jízdě, doslova zase s fotoreportérem Blesku v zádech. Skutečně jsem nechtěla, aby se na jejich stránkách začalo na toto téma spekulovat. Nova pak vydala vlastní tiskové prohlášení s tím, že mi Pavel drží židli. Publicitě jsme pak několik měsíců úspěšně unikali - až do porodu. A když po mně chtěli, abych se i s miminem zúčastnila předávání cen Anno, zase jsem odmítla.Po většinu svého profesního života se mi dařilo unikat. Ten trend vlézt lidem až do postele zesílil teprve v posledních letech. Kdybych dnes byla absolutně neznámý člověk, který se rozhodne moderovat, tak si mne televize vytvoří k obrazu svému. Už to není novinařina, ale show, těžká komercializace. Kouknou se na vás, řeknou - fajn, ty by ses nám hodila. Ale víš, takovou hnědovlásku tady už máme. Buď si ty vlasy nech hodně dlouhé, nebo si je zkrať, určitě to chce zesvětlit, nebo ztmavit. Hm, máš dvě děti, to je normál. Ale teď budeš mít třetí, to je dobrý, to každý nemá! Na tom bychom tvou image mohli postavit. Budeš mít čtvrté! Že jsi to vůbec neřekla? Ale to není podstatné, dá se o tom spekulovat.Vždycky za něco platíte. Respektive: zaplatíte - dostanete. Až nebudu chtít platit, nebudu to dělat. Neřeším, co si kdo o tom myslí. Zatím mi ta červená na kameře a třicet minut live za to stojí. Také vím, že nechci být zbytek života jen taxikářkou svých dětí, ženou v domácnosti na plný úvazek.Bez televize ano, bez práce ne. Když jsem odešla z ČT, nezažila jsem žádný absťák. To je moje výhoda. Nejsem na televizi závislá. Ani materiálně, ani citově.Nevím, jestli budu děkovat. Ale půjdu tam docela ráda.