J.R.Ewing si zaplatil prostitutku

Populární herec vše přiznává ve své nové autobiografii nazvané Pro miláčka aneb Neuvěřitelné a absolutně pravdivé příběhy z mého života. Uvádí zde například, že během svého výletu do Mexika před několika lety si dal slib, že se zřekne alkoholu. "To jsem tenkrát dodržel, ale moc mi to nepomohlo. Nicméně nyní jsem šťastný člověk i bez pití a když se vrátím ve vzpomínkách do minulosti, tak bych byl i dříve. Jenže jsem do toho sklouznul příliš hluboko," svěřuje se Hagman.

Dopodrobna také popisuje příhodu, kdy se ho otec pokoušel již v šestnácti letech seznámit s jednou místní courou, jak doslova uvádí, v rodném městě Fort Worthu, kde herec vyrůstal. "Vzpomínám si, že jsem tenkrát nebyl schopen říci ne. Nechtěl jsem vypadat, že jsem malý chlapec, který se bojí. Nic se ale nakonec nepřihodilo a zůstali jsme pouze u několikahodinového povídání," píše poněkud znechuceně hvězda seriálu Dallas.

"Dostala ode mne tenkrát za celou rošádu pět dolarů. Nikomu jsem samozřejmě neřekl pravdu a hned jsem utíkal zpět do tanečního sálu a vykládal všem kamarádům, jak silácky a mužně jsem vše zvládnul," usmívá se při vzpomínkách na mládí Hagman.

Herec také v knize uvádí všechny své dobré i špatné zkušenosti s popularitou a hlavně přibližuje léta strávená natáčením populárního seriálu Dallas. "Byly to ty nejkrásnější roky mého života. Nikdy bych je za nic nevyměnil. Je pravda, že se vždycky všechno nepovedlo podle mých představ, ale bylo to úžasné," dodává Larry Hagman.