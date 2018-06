J. Lo vychoval dívčí gang

"Byla jsem prostě jednou z mnoha holek v našem gangu. Nijak jsem nevyčnívala a extra věci, kterými bych na sebe upozornila a kterými bych nějak zapůsobila na kluky, se mi nedařily," říká dvaatřicetiletá Lopezová, která zazářila například ve filmu Cela.



"Podobné to bylo i ve škole. Nijak jsem netoužila po tom, být nejoblíbenější. Je jasné, že ve třídě byly holky, které všichni okolo brali, ale já jsem mezi ně rozhodně nepatřila. Měla jsem několik málo svých blízkých kamarádů a s těmi jsem si vystačila. Nedokážu si proto ani sama vysvětlit, kde se teď kolem mě bere tolik popularity," pokračuje latinskoamerická kráska, která své dětství a mládí prožila v New Yorku.



Pro děvčata, která by chtěla ve svém okolí excelovat, sice nemá Jennifer žádný zaručený recept, ale rozhodně všem doporučuje vytrvat a nevzdávat se už při prvních neúspěších. "To je ta největší hloupost, kterou může mladý člověk udělat. Je často potřeba přetrpět i to nejhorší. Sladká odměna se pak ale zaručeně dostaví," dodává hvězda.