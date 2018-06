J - Lo čeká s Affleckem dítě

Přitom udržet si její přízeň nedokáže nic lacinějšího, než třeba sportovní auto značky Ferrari za dvě stě padesát tisíc dolarů nebo hodinky, za "pouhých" dvacet pět tisíc dolarů. A Ben Affleck se snaží.





Zpěvačka dary ráda přijímá a vůbec jí to prý nepřipá přízemní. Přitom v jedné ze svých písniček zpívá "My love don´t cost a thing… (Moje láska se nedá koupit…) a Jennifer v ní o sobě tvrdí, že materialistka rozhodně není.



Na druhou stranu se ale nedá říct, že by ona sama byla lakomá. Svému třicetiletému milenci, známému například z filmu Pearl Harbour, také kupuje drahé dary. Za autíčko se prý revanšovala modelem Aston Martin za sto padesát tisíc dolarů.



Svatba, která se chystá, bude údajně jedna z nejhonosnějších veselej v dějinách Hollywoodu. Konat se bude v Portoriku a přijde na 1,5 milonu dolarů. Mezi svatebními hosty se mají objevit Benovi přátelé Matt Damon, Jack Nicholson, Al Pacino i Elton John.



Kolem prominentního páru neustále vznikají sázky, jak dlouho spolu vydrží. Slavná Jennifer byla už vdaná dvakrát. S Ojani Noaou se její první manželství rozpadlo po deseti měsících, letos v červenci požádala o rozvod s tanečníkem Chrisem Juddem, kterého si vzala loni v září.