Není mi moc dobře, trápí mě zdraví, říká Iva Janžurová

"Měla jsem problémy se zdravím. Takový tři týdny na tom nejsem moc dobře, ale zdraví se mi začalo pomalu vracet. Objevila se mi nějaká kožní alergie. Doteď jsme nevyzkoumali, co to je. Bylo to spojeno s různými otoky, třeba obličej mi napuchl," prozradila Iva Janžurová.

Nakonec ale premiéru komedie Sbohem, zůstávám!, kde účinkuje s Janou Paulovou, Pavlem Zedníčkem, Jaromírem Dulavou a Antonínem Procházkou, stihla. Na premiéru se přijela podívat také hereččina dcera Sabina Remundová s dětmi.

"Já jsem taková dost babička nanic. Hrozně ráda to děťátko chovám. Ono třeba kvičí, že není u maminky, ale já ho nějak ukolébám. Ale zase třeba čtyři dny jsem pryč, takže to vůbec není systematický," řekla herečka.

"Babička je moc hodná, děti ji mají moc rády. Má trošku hodně práce, ale i ty krátké chvilky si s ní užíváme," dodala její dcera Sabina.