Ivu Frühlingovou doprovázelo mlaskání

Čerstvé ústřice, žabí stehýnka a podobná netradiční jídla jsou každoročně k mání na tradiční velkolepé party Bohemia sektu v malebném prostředí palácových zahrad, kde se kromě vín prezentují i vyhlášené restaurace.

"Ráda si sem chodím pochutnat. Ale nejneobvyklejší jídlo a zároveň nejhorší, co jsem kdy v životě jedla, byl mořský ježek," svěřila iDNES.cz Zlata, i když její muž oponoval, že nepoživatelná věc se nazývala "sea urchin". Osobně si Radek John pochvaloval vína z Habánských sklepů. "Mezi jejich vzorky jsou dva tři na světové úrovni. Ale hlavně šampaňské Louis Girardot je tu opravdu nepřekonatelné," liboval si.

Není rizoto jako rizoto

Na vybrané pochoutky se na tuto party nechá pravidelně zlákat i Iva Janžurová se svým partnerem Stanislavem Remundou. "Přišla jsem hlavně na rizoto z restaurace Zátiší, které jsem ochutnala už loni. Přinesla mi ho kolegyně a já se divila: Obyčejné rizoto? To dělám doma ze zbytků, když nemáme co jíst. Ale u tohoto jsem pochopila, jak má správné rizoto vypadat a chutnat a to, co dělám doma, s tím nemá nic společného," smála se.

Večírek vtipným slovem provázel Marek Eben a svou krásou zpestřily finalistky několika ročníků Miss ČR, včetně letošní královny krásy Kateřiny Sokolové. Na mole představily novou kolekci módního návrháře Josefa Klíra a pak se věnovaly hostům jako sličné hostesky u pultů se sektem. Iva Frühlingová trochu litovala, že její vystoupení bylo proloženo mlaskáním a cinkáním skleniček, ale pak s si přítelem Pavlem Vrzákem také s chutí nalili pravé šampaňské Louis Girardot.