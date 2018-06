Šmoldas: Do showbyznysu mě zavlekla Pawlowská, přesvědčil mě honorář

"Do showbyznysu jsem byl zavlečen Halinou Pawlowskou, té se totiž nedá odolat, protože má sílu," řekl Šmoldas a dodal, že do televize přišel kvůli penězům.

"Jednou mi zavolali z produkce, abych šel jako host do jejího pořadu. Domníval jsem se, že jsem náhrada za nějakého hosta, který zemřel, tak jsem si řekl, že nebudu zaskakovat za mrtvolu, a nepřišel jsem. Až později mi zavolali, abych přišel znovu a začali správně: honorářem. To jsem při své lakotnosti nemohl odmítnout."

Z televizní obrazovky působí Ivo Šmoldas jako absolutně klidný a vyrovnaný muž, který má na vše vtipnou odpověď. Ovšem zdání klame.

"Jsem v podstatě neurotik. Já se věnuji té neuróze a mně se to líbí. Občas mám takové chvilky, kdy se sám polituji a rozlítostním se tak, že mě dokonce začne škrábat v krku, zrak zjihne a je to výborný, je to taková katarze," řekl Šmoldas.

Kromě něj si Jan Kraus pozval do svého pořadu režisérku Karin Babinskou a imitátora zvířat Jiřího Hříbala.