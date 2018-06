Ivetu Vítovou na obálku porna fotil městský strážník, jeho šéf to prověří

Policista zřejmě svými aktivitami neporušil žádný předpis. Jeho nadřízený Ludvík Klema ale celou věc přešetří.

"Pan náměstek, který je pověřen řízením městské policie, by se strážníkem rád mluvil, pak zaujme stanovisko. Zdá se ale, že soukromé aktivity nijak nesouvisejí s městskou policií. Ve chvíli, kdyby se to dotklo policie, začneme jednat. Zatím je brzo na komentování," řekla iDNES.cz mluvčí pražských strážníků Jana Přikrylová.

Policista Jaroslav Krámský se odmítá o věci bavit. Předtím však tvrdil, že Iveta Vítová ještě coby Lutovská měla s agenturou podepsanou řádnou smlouvu.

Modelka ale neměla tušení, že se zaměření původně jen modelingové firmy rozšířilo i na erotickou produkci. Vítová se chce kvůli fotkám na obalu DVD s pornem, na kterých pózuje v tílku a minisukni, obrátit na právníky.

"Jsem pohoršená, je to sprosté zneužití fotek. Je to hnusný," dodala modelka. "Uráží mě to a kazí moje jméno, budu se bránit."