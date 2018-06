Ivetu miluju, říká Pomeje tři dny po rozvodu s Bartošovou

Rozvodové stání manželů, kteří si slibovali lásku na celý život před dvěma lety, skončilo u soudu v úterý odpoledne.

Samotná Bartošová se k soudu v pražských Vršovicích dostavila osobně, Pomeje za sebe poslal advokáta, který jeho nepřítomnost omlouval slovy, že je celá záležitost pro něj velmi citlivá (viz. článek o rozvodovém řízení Bartošové a Pomejeho).

V show dua Těžkej Pokondr vysvětlil, jak celý rozvod prožíval a jaké k němu byly důvody. Rovněž se dostalo na téma psychické problémy Bartošové, které se skloňují ve všech pádech.

"Kdyby nebyla citlivá, nemohla by svou profesi dělat tak dobře, tedy když je v pohodě," uvedl Pomeje, který nepřímo naznačil, že zpěvačka zřejmě prochází vnitřní krizí. "Psychické pochody a strachy přicházejí, Iveta dělá v branži 26 let. Shodou okolností jsme do ní vstoupili ve stejný týden, a když někdo 26 let říká: Teď musíš ukazovat a prociťovat, tak se v té dušičce něco občas děje," vysvětluje.

Iveta Pomeje Bartošová a Jiří Pomeje. Lásku si slíbili na celý život, jejich cesta ale v úterý úředně skončila.

"Je to věc Ivety, já už nejsem manžel a není to moje věc, abych to řešil. Iveta jde nějakou cestou, na té už pro mě místo není, což si taky vybrala Iveta, a já jí můžu jen popřát hodně štěstí a aby jí to vyšlo," dodal Jiří Pomeje pro Frekvenci 1.