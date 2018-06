Ivetě Bartošové v patách: z Bratislavy do Prahy za tři hodiny. Kvůli TýTý

8.30

Iveta se probouzí do slunného dne v romantickém hotelu v centru slovenské metropole, posnídá jogurt a odjíždí na trénink se svým tanečním partnerem Maťo Chrenem.



Hotel, kde je Iveta Bartošová ubytovaná v Bratislavě

V neděli ji čeká druhé kolo taneční soutěže, do které se neváhala po oslovení slovenskou produkcí zapojit. Dobře si však uvědomuje, že v Praze se ten večer koná velká sláva - předávají se ceny TýTý. Myšlenku být při tom s trochou smutku zahání.

10.00

Trénink v prostorách hotelu Ponteo trvá dvě hodiny a pokračuje v Parku oddechu a kultury, odkud se Let´s Dance od neděle 12. dubna vysílá.

Bartošová s Chrenem si musí tzv. obšlápnout terén.

13.00

14.00

Právě v bratislavském Parku oddechu a kultury je společně s redakcí Revue iDNES.cz objevuje štáb primáckého Top Star Magazínu, který přijel zmapovat její pobyt na Slovensku a těší se, že s Ivetou navštíví místa, která si tu oblíbila. Ona ovšem v tu chvíli začíná vážně uvažovat o odjezdu do Prahy. Jisté signály nasvědčují, že by se mohla umístit na předních pozicích. Její manžel Jiří Pomeje také změnil plány. Nepřijíždí za svou ženou do Bratislavy, kam měl přivést i syna Artura, ale zůstává v Praze a vyčkává.

Iveta Bartošová končí ze zkouškou v PKO a rozhoduje připravit se pro každý případ na večer, obstarat si večerní šaty, učesat se a nalíčit. Ještě není o cestě rozhodnuto, ale co kdyby. Krátká sprcha v hotelu a jde se na věc.

15.00

16.00

V ateliéru známého slovenského módního návrháře Fero Mikloška, který šije šaty pro Let´s Dance, jí okamžitě padnou do oka dlouhé zlaté korzetové šaty, které rafinovaně odhalují její dekolt. Padnou jí jako ulité a není dál co řešit. Není ani čas. Definitivně je rozhodnuto: Bartošová do Prahy jede! A zelenou dala její cestě i produkce Let´s Dance, která ji omluvila z odpolední kamerové zkoušky. Iveta se totiž dozvídá, že je mezi prvními třemi nominovanými. Nervy začínají pracovat a hektika se rozjíždí naplno. Paradoxně jsou však víc vystresovaní všichni kolem. Její produkční Eva šílí asi nejvíc, pak manžel Jiří v Praze, který se obává, že jeho drahá polovička nestihne dorazit včas.

Čas letí. Iveta sedí v křesle vizážisty a stylisty celebrit Alexe a nechává pracovat jeho rychlé profesionální ruce. Líčení, které bude ladit se zlatými šaty, a trendový cop jsou hotové během padesáti minut. Posledních deset má zpěvačka na to, aby si nalakovala nehty.

17.00

Kamarád Antonín Fiala, který se nabídl Ivetu do Prahy odvézt, je netrpělivý. Cesta do Prahy se dá za tři hodiny zvládnout, ale nesmí ho na ní nic brzdit.



Bratislava-Praha - 330 km. Přesně takovou vzdálenost musela Iveta Bartošová zdolat. ZDROJ: mapy.iDNES.cz

Zpěvačka je naštěstí hotová a usedá do auta a předem je upozorněna, že neexistuje žádná zastávka a oblékat do večerních šatů se bude v autě. Komentuje to úsměvem, během cesty se ale nesměje. Jak posléze přiznává, třese se nervozitou a strachem. "Co když nic nevyhraju?" zní její poslední věta před rozloučením s Bratislavou.

19:50

Auto s Ivetou Bartošovou zastavuje před Hudebním divadlem Karlín v Praze a o hodinu později se dozvídá, že si přijela pro první místo v prestižní anketě TýTý.