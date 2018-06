Iveta zkusila hokej a chce na skály

"Byla to pro mě výzva, tak jsem si to zkusila, a začalo mě to bavit. Dala jsem tři góly, ale rukou. Bruslení mě baví, ale s hokejkou mi to nešlo," přiznala sebekriticky.

Málokdo asi ví, že Iveta Bartošová kdysi závodně běhala na lyžích a dokonce se probojovala do reprezentace. Teď už se lyžím věnuje jen rekreačně.

Jinak ráda hraje tenis a její láskou je jízda na koni. Občas si vyjede na projížďku i se svým novým přítelem, moderátorem Zdeňkem Podhůrským. Nově si vyzkoušela lezení po skalách a to ji naprosto nadchlo.

"Zatím to nebylo úplně s lanem a s patřičným vybavením, ale byl to pěkný adrenalin. Chtěla bych si to vyzkoušet se vším všudy," prozradila a dodala, že jediným důvodem, proč si zatím rozmýšlí nákup vlastní horolezecké výbavy, je nedostatek času.

"Někdy si ji ale stejně koupím, teď nemám kdy se věnovat tolika sportům najednou. Miluji pohyb, je pro mě velmi důležitý pro život. Neumím pasivně odpočívat. Nejlépe si oddychnu při jakékoliv fyzické činnosti, jiné než je na jevišti."