Vítová ukázala dceru. Žádná žena neřekne, že porod byl hezký, míní

Česká Miss 2009 zářila štěstím. Nebyla na ní patrná žádná únava a téměř ani žádná kila navíc.

"Je to pro mě samozřejmě něco úplně nového, krásný pocit. Říká se, že miminko je největší štěstí na světě a já musím přiznat, že když o něm mluvím, mám slzy v očích, takže na tom určitě něco je," prohlásila Iveta Vítová.

Komu je malá Aneta víc podobná, není ještě úplně jasné.

"Zatím to vypadá, že Anetka má kulatý nosík po mně a po manželovi má širokou pusu. Oba si tedy najdeme to, co chceme," prohlásila novopečená maminka.

Modelka přiznala, že rodila necelé čtyři hodiny. "Žádná žena neřekne, že porod byl hezký. Ale musím říct, že jsem měla moc šikovnou porodní asistentku," dodala moderátorka, která musela obrazovku televize Nova kvůli komplikacím v těhotenství opustit už v červnu.