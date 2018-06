VIDEO: Plastika? Možná ve čtyřiceti po dětech, říká miss Vítová

"Nemám pocit, že bych vyloženě potřebovala zhubnout nebo si zvětšit prsa, ještě to nepotřebuji a asi se mi do toho ani nechce. Líbí se mi, když žena umí s grácií stárnout. Bůhví, jak to bude po dětech, až mi bude čtyřicet, třeba budu mluvit jinak," říká Iveta Vítová, kterou momentálně nelákají ani šetrnější způsoby vylepšování zevnějšku.

"Botox ani neinvazivní liposukci zatím rovněž nepotřebuji. Ale je dobré vědět, co je na trhu, a v případě potřeby vědět, kam se obrátit."

Devětadvacetiletá Česká Miss z roku 2009 se nyní stáhla z přehlídkových mol, neboť povýšila na moderátorku zpráv na Nově. Od srpna se pravidelně objevuje v Ranních televizních novinách. Ze svých výkonů má zatím spíše smíšené pocity.

"Vnitřně bojuji sama se sebou, protože je to pro mě něco nového a stále se učím a "trápím", ale baví mě to. Myslím, že až opadne ta úvodní tréma, že to bude práce, která mě bude bavit ještě víc," přemítá modelka.

Iveta Vítová a její manžel Jaroslav

Její práci prý pravidelně kontroluje i manžel Jaroslav Vít. "Vždycky mi píše, že stihl zprávy, když vstával. Manžel většinou kritizuje, ale v tomhle udělal výjimku, je taktní a snaží se mě morálně podpořit, takže občas i chválí," doplnila Iveta Vítová.