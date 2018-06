Vítová o těhotenství: Manžel to věděl první, dostal botičky a test

Když Iveta Vítová svému muži oznamovala, že je v požehnaném stavu, slova nebyla třeba. Jako komunikační prostředek zvolila dárkový balíček, který byl všeříkající. "Jako první věděl o mém těhotenství manžel. Koupila jsem mu malé botičky a dala mu je v dárkové tašce i s těhotenským testem. Byl samozřejmě rád a odpověděl, že to věděl. Asi zvláštní mužská intuice," řekla iDNES.cz Vítová.

Těhotenství prý nebylo nijak plánované, vše prý bylo v rukou matky přírody. "Myslím, že na těhotenství není nikdy ten správný čas. Buď si říkáte, že ještě chcete někam vycestovat, vyřešit si bydlení nebo ještě pracovat. Argumentů, co všechno je třeba ještě stihnout, je prostě vždycky hodně. My jsme to raději nechali na přírodě," doplňuje moderátorka zpravodajství Novy.

Pohlaví miminka manželé údajně tuší. Zatím si však informaci nechávají pro sebe. "Pohlaví miminka mi pan doktor naznačil při poslední kontrole. Ještě to ale není stoprocentní. Nicméně tak či onak, necháváme si to jako naše malé tajemství."



Iveta Vítová

Iveta Vítová je momentálně v pracovním poměru na Nově, kde moderuje polední a odpolední relace. Za zprávařským pultem chce být co nejdéle. "Jelikož těhotenství snáším bez jakýchkoliv obtíží, není důvod z práce odcházet. Moderování zpráv mě navíc baví a ani si neumím představit, že bych měla až do října být doma," uzavírá.