Vítová se cpe a nepřibírá. Mám extrémně dobrý metabolismus, říká

„Miluji sladké a úplně nejradši to proložím chipsama. To je ideální modelkovský tip na udržení štíhlé linie,“ smála se Vítová na představení nových sušenek s tím, že si modelky rády hrají na to, jak pro štíhlou postavu dělají všechno možné, ale ve většině případů je to jen póza a míry 90-60-90 mají díky dobrým genům prostě zadarmo.

„Vím, že to spoustu lidí vytočí, ale já mám extrémně dobrý metabolismus. A navíc mám pocit, že jsem celý život těhotná, protože mám stále hrozné chutě. Nejradši ze všeho si dopřávám šišky s mákem. To je výborné plnohodnotné jídlo,“ přiznala Vítová a dodala, že i ona zkoušela někdy držet dietu, ale nikdy to prý nevydržela déle než tři dny.

„Neumím to. Miluji jídlo. Nemůžu si nic odpírat, hlavně sladké, protože jsem pak protivná. A když jdu kolem cukrárny a nemůžu si nic dát, tak prostě vybuchnu,“ řekla nám královna krásy roku 2009.

„Neměla bych to přiznávat, ale já vůbec nejím pravidelně. Většinou se nacpu na noc. Největší prasárna jsou ale fastfoody. Když se tam zastavím, tak si pak doma aspoň uvařím zeleninu, abych to trochu vykompenzovala. Ale hamburgerům prostě neodolám,“ svěřila se Vítová s tím, že docela často dělá manželovi podnikateli Jaroslavu Vítovi k večeři smažený sýr. On si prý ale nestěžuje.

„Jsem líný člověk, tak smažák navíc rovnou koupím v polotovaru. K tomu tatarka, ale aby to nebylo zase tak hrozné, místo hranolek připravím brambory. Mám pak lepší pocit, že jsem to odlehčila,“ zamrkala modelka a dodala, že její muž díky její stravě trochu tloustne.

„Občas si stěžuje, že přibírá a já ne. Já ale mlčím, protože by mě pak mohl třeba nutit, abych dělala ryby nebo něco, co je sice lehké a zdravé, ale mně to nechutná.“

Iveta Vítová a její manžel Jaroslav (4. října 2014)

Shodit těhotenská kila jí netrvalo ani půl roku. A prý to šlo samo.



„Jedinkrát, kdy jsem se vážně zamyslela nad tím, že nasadím přísnou dietu, bylo, když jsem oslavila devatenácté narozeniny. V modelingové agentuře mi řekli, že musím zhubnout. V té době se ze mě stávala žena a začínala jsem mít výraznější tvary, ale mně se to líbilo. A nyní po porodu, když jsem hodně zhubla díky péči o Anetku, mi zase radí, ať trochu přiberu,“ krčila rameny Vítová a řekla, že nejlepším pohybem je běh s kočárkem.